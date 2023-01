Rowerzystka potrącona przez auto trafiła do szpitala

Pamiętajmy, że rowerzyści to tzw. niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego. W odróżnieniu od kierowców samochodów, kierującego rowerem nie chroni karoseria pojazdu, czy systemy bezpieczeństwa takie jak: poduszki powietrzne, pasy. Chociaż kask nie jest obowiązkowy, to w takich sytuacjach uchroni przed poważnym obrażeniami. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę. Zachowajmy szczególną ostrożność na drodze, bacznie obserwujmy otoczenie. Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Nawet jeden błąd na drodze może odebrać komuś życie.