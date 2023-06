Prawo jazdy miała od trzech tygodni. Już je straciła

We wtorek (27 czerwca) policjanci z ciechanowskiej drogówki zatrzymali kobietę, która na ulicy Kasprzaka jechała za szybko. Jak relacjonują funkcjonariusze, "rozpędziła swojego fiata do 110 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę". Podczas kontroli okazało się, że za kierownicą siedziała 22-letnia mieszkanka powiatu płońskiego. "Zaledwie trzy tygodnie temu odebrała swoje pierwsze prawo jazdy" - przekazuje w komunikacie mł. asp. Magda Zarembska z policji w Ciechanowie.