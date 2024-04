Ściągnęli z torów zagubionego 75-latka, po chwili przejechał pociąg

Był zdezorientowany i zagubiony

- Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę idącego po torach. Podbiegli do niego i odciągnęli go od torowiska, którym po chwili przejechał pociąg - przekazała asp. Zarembska. Okazało się, że 75-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego był zdezorientowany i zagubiony. - Nie potrafił powiedzieć, co robi w tym miejscu ani jak się tam znalazł – dodała rzeczniczka.