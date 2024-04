Zaufał "pracownikowi departamentu bezpieczeństwa"

Apelujemy ostrożność w kontaktach z obcymi osobami proponującymi świadczenie jakichkolwiek usług finansowych lub bankowych: - nigdy nie wierz bezkrytycznie w to, co mówią dzwoniący do ciebie ludzie - zwłaszcza, gdy rozmowa dotyczy przekazania pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy; - za każdym razem weryfikuj przychodzące połączenia – rozłączając się z aktualnym rozmówcą przed wykonaniem kolejnego telefonu; - nie działaj pod presją czasu, zwłaszcza gdy chodzi o przekazanie/przelanie pieniędzy; - jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, że dzwoniąca osoba jest tym, za kogo się podaje, nie wahaj się zawiadomić policji; - w przypadku telefonu z banku z informacją, że twoje pieniądze są zagrożone, rozłącz się i jak najszybciej udaj się do najbliższej placówki.