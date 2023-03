Nie żyje mała dziewczynka. Biegli: zatruła się oparami z trutki na szczury. Zarzuty dla ojca

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie przedstawiła ojcu 3,5-letniej dziewczynki zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko, według biegłych, zmarło z powodu zatrucia oparami z trutki na szczury. Ojcu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku w jednej z miejscowości w gminie Sońsk.

- Z oględzin dokonanych na miejscu i przesłuchaniu świadków wynikało, że rodzina prawdopodobnie zatruła się środkiem deratyzacyjnym - przekazał Przemysław Bońkowski, prokurator rejonowy w Ciechanowie. Jak wyjaśnił, jedna z osób rozłożyła ten środek w pobliżu domu. - Okazało się, że na skutek wilgoci i warunków atmosferycznych substancja zaczęła emitować niebezpieczne gazy. Doszło do zatrucia dziecka - wyjaśnił Bońkowski.

3,5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła.

Przeprowadzone były badania

Została przeprowadzona sekcja oraz badania toksykologiczne, które wykonano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Poziom określonych substancji chemicznych wskazywał na to, że do śmierci dziecka przyczyniła się właśnie substancja ze środka deratyzacyjnego. Na tej podstawie biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie wydali opinię o przyczynach zgonu dziecka. Stwierdzili, że było nią zatrucie oparami pochodzącymi z użytej trutki na szczury.

Zarzuty usłyszał ojciec, bo to on miał rozłożyć trutkę, chcąc pozbyć się z posesji szczurów. Grozi mu do pięciu lat więzienia.