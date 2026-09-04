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Okolice

Na hulajnodze wieźli znak drogowy

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Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło wideo: Mazowiecka policja
Źródło zdj. gł.: KPP Ciechanów
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Do policjantów z Ciechanowa wpłynęło nietypowe zgłoszenie. Świadek zauważył dwóch nastolatków, którzy jechali hulajnogami elektrycznymi i wieźli znak drogowy.

W czwartek, 3 września, około godz. 15.50 ciechanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, dotyczące dwóch nastolatków, którzy mieli poruszać się hulajnogami elektrycznymi, przewożąc znak drogowy. Pojechali do miejscowości Władysławowo, gdzie zastali dwóch 14-letnich mieszkańców Ciechanowa.

"Jeden z nich przewoził znak drogowy U-5b 'nakaz jazdy z prawej strony znaku'. Nastolatkowie tłumaczyli policjantom, że znaleźli go pobliżu drogi. Funkcjonariusze będą teraz ustalać, skąd dokładnie pochodził i w jaki sposób trafił w ręce nastolatków" - poinformowała podkom. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.

"Jeśli natrafimy na element infrastruktury drogowej, który wygląda na uszkodzony lub porzucony, najlepiej poinformować odpowiednie służby, zamiast zabierać go ze sobą" - dodała.

Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Źródło zdjęcia: KPP Ciechanów

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisami hulajnogą elektryczną mogą kierować osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Jezdnią można poruszać się hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy nie ma drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na danym odcinku nie przekracza 30 km/h. W przypadku, gdy nie ma pasa dla rowerów lub drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 30 km/h, można poruszać się hulajnogą elektryczną po chodniku, jednak należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Zabronione jest kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przewożenie na niej osób, zwierząt lub przedmiotów, czepianie się innych pojazdów, jazda obok innego uczestnika ruchu, a także korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy wymagającego trzymania w słuchawki w ręku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Hulajnogi elektrycznePolicjaruch drogowy
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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