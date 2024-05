Kradł tyle butelek z alkoholem, że pracownicy ochrony zamknęli go w sklepie

Nawet do pięciu lat więzienia może grozić 38-letniemu mieszkańcowi powiatu ciechanowskiego, który kradł alkohol z jednego z marketów. Mężczyzna został zamknięty w sklepie przez pracowników ochrony podczas kolejnej kradzieży. Jego łupem padło łącznie 46 butelek.

Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o ujęciu sprawcy kradzieży alkoholu w jednym z marketów w tym mieście. Pracownicy zamknęli sklep, aby mężczyzna nie uciekł.

Straty na trzy tysiące złotych

- Na miejscu policjanci wylegitymowali sprawcę kradzieży pięciu butelek markowego alkoholu. Był to 38-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego – przekazała w środę rzeczniczka ciechanowskiej policji aspirant Magda Zarembska.

- 38-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży. Przyznał się do zarzucanego mu czynu - podkreśliła aspirant Zarembska. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.