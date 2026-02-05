Powiedziała, że idzie odebrać paczkę i zniknęła. Znaleźli jej ciało

Policjanci z Ciechanowa zakończyli poszukiwania zaginionej 18-latki (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Emilia S., mieszkanka Grzybowa w gminie Regimin, wyszła z domu 2 lutego i od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie poinformowała w czwartek o odnalezieniu ciała zaginionej.

Poszukiwania w rejonie rzeki

Przyczyny i okoliczności zaginięcia i odnalezienia zwłok nastolatki wyjaśni śledztwo. Wcześniej, jeszcze w trakcie poszukiwań, policja podawała, że 18-latka wyszła z domu po przesyłkę z paczkomatu, jednak, jak ustalono, nie miała do odbioru żadnej paczki.

Ostatni raz 18-latka była widziana w rejonie mostu w miejscowości Targonie niedaleko Ciechanowa i na tej okolicy skupiły się poszukiwania zaginionej, w których uczestniczyli także strażacy.

Najpierw odnaleziono wyłączony telefon

- Wstępne oględziny nie wykazały żadnych obrażeń ciała - powiedziała nadkomisarz Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, pytana o okoliczności odnalezienia zwłok. Dodała, że wcześniej w miejscowości Targonie został znaleziony telefon komórkowy nastolatki, który - jak ustalono - był wyłączony już po około godzinie od chwili, gdy opuściła ona dom.

Prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski powiedział w czwartek, że na miejscu odnalezienia ciała Emilii S. był prokurator, który uczestniczył tam w oględzinach. Dodał, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo po otrzymaniu z policji zgromadzonego materiału w sprawie. Zaznaczył, że przyczyny śmierci nastolatki ustalić ma sekcja zwłok.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Opracowała Klaudia Kamieniarz /tok