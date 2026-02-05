Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Powiedziała, że idzie odebrać paczkę i zniknęła. Znaleźli jej ciało

Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Policjanci z Ciechanowa zakończyli poszukiwania zaginionej 18-latki (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
Policja zakończyła poszukiwania 18-letniej Emilii S. z Ciechanowa. Jej ciało zostało odnalezione podczas poszukiwań na rzece niedaleko miasta. Nastolatka była ostatni raz widziana w poniedziałek, gdy wyszła z domu po rzekomą przesyłkę z paczkomatu.

Emilia S., mieszkanka Grzybowa w gminie Regimin, wyszła z domu 2 lutego i od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie poinformowała w czwartek o odnalezieniu ciała zaginionej.

Poszukiwania w rejonie rzeki

Przyczyny i okoliczności zaginięcia i odnalezienia zwłok nastolatki wyjaśni śledztwo. Wcześniej, jeszcze w trakcie poszukiwań, policja podawała, że 18-latka wyszła z domu po przesyłkę z paczkomatu, jednak, jak ustalono, nie miała do odbioru żadnej paczki.

Ostatni raz 18-latka była widziana w rejonie mostu w miejscowości Targonie niedaleko Ciechanowa i na tej okolicy skupiły się poszukiwania zaginionej, w których uczestniczyli także strażacy.

Najpierw odnaleziono wyłączony telefon

- Wstępne oględziny nie wykazały żadnych obrażeń ciała - powiedziała nadkomisarz Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, pytana o okoliczności odnalezienia zwłok. Dodała, że wcześniej w miejscowości Targonie został znaleziony telefon komórkowy nastolatki, który - jak ustalono - był wyłączony już po około godzinie od chwili, gdy opuściła ona dom.

Prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski powiedział w czwartek, że na miejscu odnalezienia ciała Emilii S. był prokurator, który uczestniczył tam w oględzinach. Dodał, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo po otrzymaniu z policji zgromadzonego materiału w sprawie. Zaznaczył, że przyczyny śmierci nastolatki ustalić ma sekcja zwłok.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Syn podejrzany o zabicie matki
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Iwona Wieczorek, a w tle "ręcznik"
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
CiechanówProkuraturaPolicjazaginięcia
Czytaj także:
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki