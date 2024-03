Dwa dni, dwie wpadki i groźba surowej kary

- Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mercedesa, którego kierowca na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać. Mając podejrzenia, że kierujący pojazdem może mieć coś na sumieniu, postanowili to sprawdzić. Szybko okazało się, czym było spowodowane zachowanie kierującego. Wobec 28-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego sąd wydał zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mundurowi znaleźli w kieszeni jego kurtki oraz w saszetce susz rośliny. Badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że była to marihuana - informuje w komunikacie asp. Magda Zarembska z policji w Ciechanowie.

Kierowca w policyjnym areszcie, auto na parkingu

28-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pojazd odholowano na parking strzeżony. Policjanci w trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny znaleźli kolejne narkotyki. 28-latek ukrył je na parapecie. Od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość substancji zabronionych. Następnego dnia 28-latek usłyszał zarzuty niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających, za co teraz może zostać skazany nawet na pięć lat więzienia.