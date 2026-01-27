Logo TVN Warszawa
Ciężarówka na boku, droga zablokowana

Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Całkowicie zablokowana jest droga na wyjeździe z Ciechanowa. Powodem jest ciężarówka, leżąca na boku, w poprzek jezdni. Policja wyznaczyła objazdy.

Na drodze krajowej numer 60, na ulicy Płockiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Auto leży na boku, w poprzek drogi.

Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Prowadzą one przez miejscowość Ujazdówek – dla kierujących jadących od strony Glinojecka oraz przez pętlę miejską – dla jadących od strony Ciechanowa.

Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Źródło: Policja Ciechanów/Facebook

Policjanci zaapelowali do kierowców o zwolnienie i dostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu, a także unikanie gwałtownych manewrów.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Ciechanów/Facebook

