Ciężarówka na boku, droga zablokowana

Na drodze krajowej numer 60, na ulicy Płockiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Auto leży na boku, w poprzek drogi.
Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Prowadzą one przez miejscowość Ujazdówek – dla kierujących jadących od strony Glinojecka oraz przez pętlę miejską – dla jadących od strony Ciechanowa.
Policjanci zaapelowali do kierowców o zwolnienie i dostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu, a także unikanie gwałtownych manewrów.
