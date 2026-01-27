Ciężarówka na boku, droga zablokowana

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Na drodze krajowej numer 60, na ulicy Płockiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Auto leży na boku, w poprzek drogi.

Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Prowadzą one przez miejscowość Ujazdówek – dla kierujących jadących od strony Glinojecka oraz przez pętlę miejską – dla jadących od strony Ciechanowa.

Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie Źródło: Policja Ciechanów/Facebook

Policjanci zaapelowali do kierowców o zwolnienie i dostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu, a także unikanie gwałtownych manewrów.