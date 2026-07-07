Okolice Ciągnik rolniczy ruszył, mężczyzna znalazł się pod kołami

Do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło w piątek, 3 lipca, kilka minut przed godz. 13 w miejscowości Wierzbowo niedaleko Ciechanowa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego wykonywał prace związane z naprawą ciągnika.

"Najprawdopodobniej pojazd pozostawał na biegu, a podczas uruchamiania akumulatora ciągnik niespodziewanie ruszył i przejechał po mężczyźnie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala" - przekazała aspirant Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Apel policji

Policjanci przypomnieli o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac naprawczych i remontowych przy pojazdach oraz maszynach rolniczych. "Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że pojazd jest odpowiednio zabezpieczony przed niekontrolowanym przemieszczeniem się, co może pomóc uniknąć tragicznych w skutkach zdarzeń" - dodała aspirant Sakowska.

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