Okolice 14-latek jechał motorowerem bez tablicy, oświetlenia, ubezpieczenia i przeglądu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zabezpieczanie samochodu, "symboliczne więzienie". Pomysły ekspertów na walkę z piratami drogowymi Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie

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Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 14.15 na ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem Surron.

Nie miał uprawnień, motorower był niedopuszczony do ruchu

"Okazało się, że 14-letni mieszkaniec Warszawy nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Motorower, którym kierował chłopiec, nie miał oświetlenia, tablicy rejestracyjnej oraz przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC, co oznacza, że nie był dopuszczony do ruchu" - przekazała podkom. Magda Sakowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Sprawa trafi teraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. To tam zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszych konsekwencji wobec młodego kierującego. 14-latek wrócił do rodziny.

Kto może kierować motorowerem?

Policja przypomniała, dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem jest prawo jazdy kategorii AM.

"Aby przystąpić do egzaminu na kategorię prawa jazdy AM trzeba mieć ukończone 14 lat, przejść szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy. Motorowerem kierować może także osoba, która w ramach już posiadanych uprawnień, może prowadzić pojazdy określone w kat. AM" - wyjaśniała podkom. Sakowska.

Ostatnią grupą uprawnioną do kierowania motorowerem są wszyscy, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Osoby te nie muszą posiadać uprawnień, by móc kierować motorowerem.