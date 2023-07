Chciał trafić do więzienia, jego życzenie zostało spełnione

Był poszukiwany listem gończym. Sam przyszedł do komendy policji i powiedział, że jest już gotowy, by odbyć karę. Jego życzenie zostało spełnione. Za kratami spędzi najbliższy rok.

Do dyżurnego komendy w Ciechanowie zgłosił się 26-letni mławianin, który uczciwie przyznał, że jest poszukiwany. Powiedział, że jest gotowy, by jechać do zakładu karnego i odbyć zasądzoną mu rok temu karę pozbawienia wolności.