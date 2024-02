Zakłócał ciszę nocną, na pół roku trafił do aresztu

Ciechanowscy policjanci zatrzymali pięciu poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Jeden z mężczyzn wpadł podczas interwencji dotyczącej zakłócania ciszy nocnej. - 32-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego był poszukiwany przez sąd do obycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania - przekazała aspirant Magda Zarembska, rzeczniczka tamtejszej policji.

- We wskazanym miejscu policjanci zastali dwóch mężczyzn. Podczas legitymowania okazało się, że jeden z nich poszukiwany jest na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. 32-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ma do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 207 Kodeksu karnego, tj. znęcanie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - poinformowała aspirant Zarembska.

Czterech innych zatrzymanych

Oprócz tego w ostatnich dniach ciechanowscy policjanci zatrzymali czterech innych mężczyzn ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. 19-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie do odbycia kary 120 dni pozbawienia wolności za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. 31-latek trafił do zakładu karnego na prawie trzy miesiące zgodnie z wydanym nakazem za przestępstwo niestosowania się do orzeczonego zakazu sądowego. Taką samą karę ma do odbycia 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, za którym sąd wydał nakaz doprowadzenia w związku z popełnionym oszustwem.