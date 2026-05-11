Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Był bity, grożono mu śmiercią i zmuszono do spłaty rzekomego długu

Bili poszkodowanego i grozili mu nożem. Zarzuty dla dwóch mężczyzn (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim
Mieli bić, kopać i grozić nożem, by zmusić mężczyznę do spłaty 20 tysięcy złotych rzekomego długu. Policjanci z Ciechanowa (Mazowieckie) zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn.

W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który poinformował, że padł ofiarą brutalnego wymuszenia.

- Dwóch mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu, miało stosować wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną oraz groźby pozbawienia życia, domagając się zwrotu rzekomego długu. Napastnicy mieli też grozić mężczyźnie nożem. Pokrzywdzony był wielokrotnie bity i kopany po całym ciele - poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji aspirant Magda Sakowska.

Zmusili go, by oddał im 20 tysięcy złotych

Zapowiadali także, że jeżeli pokrzywdzony zgłosi sprawę na policję, zostanie ponownie pobity.

Podczas wcześniejszych pobić doznał obrażeń ciała, "w tym wybicia dwóch zębów oraz ran kłutych ręki i pleców". Groźby były kierowane również wobec jego partnerki.

- Ostatecznie sprawcy zmusili pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy - łącznie prawie 20 tysięcy złotych - dodała rzeczniczka.

Obaj zostali zatrzymani już następnego zgłoszenia - 36-latek na terenie Ciechanowa, a 30-latek w Płońsku.

- Podczas realizacji czynności policjanci w miejscu przebywania 30-latka znaleźli narkotyki. W mieszkaniu przebywał także 31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, u którego policjanci również znaleźli środki odurzające - przekazała policjantka.

Zarzuty

36-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał aż 12 zarzutów, w tym m.in. wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zmuszania do określonego zachowania.

30-letni mieszkaniec powiatu płońskiego usłyszał natomiast cztery zarzuty: wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych, zmuszania do określonego zachowania i posiadania środków odurzających.

Mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia. Sąd, po rozpatrzeniu wniosku prokuratury, zastosował wobec podejrzanych tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. 31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

