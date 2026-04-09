Okolice 23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób

Do zatrzymań doszło w gminie Ciechanów

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca tego roku. Wyszedł z domu i już nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy.

W trakcie policyjnych poszukiwań, które prowadzone były od chwili zgłoszenia zaginięcia 23-latka, w środę w miejscowości Władysławowo niedaleko Ciechanowa odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny o nieustalonej wtedy jeszcze tożsamości. W czwartek zidentyfikowała je rodzina poszukiwanego. Wcześniej policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób, a śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.

- Podczas okazania przeprowadzonego w czwartek rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Adriana P. - powiedział Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega ciechanowska prokuratura.

Zarzuty dla pięciu mężczyzn

W ramach śledztwa dotyczącego uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem, sąd aresztował pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Wszystkim wcześniej przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyny te grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

- Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków. Zostały one zwolnione - wyjaśnił rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej. Zastrzegł jednocześnie, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści.

"Sprawa skomplikowana pod względem faktycznym"

- Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał prokurator Maliszewski.

Zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się sekcja zwłok Adriana P. Nie ujawnił, czy w trakcie oględzin po znalezieniu zwłok, nosiły one widoczne ślady obrażeń.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej dodał, że z uwagi na charakter sprawy prawdopodobnie zostanie ona przejęta tam do dalszego prowadzenia z ciechanowskiej Prokuratury Rejonowej.

