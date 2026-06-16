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Okolice

23-latka trzy miesiące temu straciła prawo jazdy i znowu wsiadła pijana za kierownicę

56-latek został przebadany alkotestem
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: fot. tvn24
Trzy miesiące temu straciła prawa jazdy i znowu wsiadła pijana za kierownicę. 23-latka próbowała się jeszcze ratować, przesiadając na fotel pasażera, ale to nic dało. Grozi jej do trzech lat więzienia.

W sobotę, 13 czerwca, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że od strony Regimina w kierunku Ciechanowa jedzie Opel, którego kierująca może być nietrzeźwa.

"Policjanci zauważyli auto na ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie. Zatrzymali kierującą do kontroli, a ta próbowała przesiąść się na fotel pasażera. Badanie alkomatem 23-letniej mieszkanki powiatu ciechanowskiego wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w jej organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kobieta straciła prawo jazdy niespełna trzy miesiące temu, również za jazdę po alkoholu" - przekazuje w komunikacie asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

23-latka noc spędziła w policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
AlkoholDrogi w PolscePolicjaCiechanów
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