Okolice 23-latka trzy miesiące temu straciła prawo jazdy i znowu wsiadła pijana za kierownicę

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: fot. tvn24

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W sobotę, 13 czerwca, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że od strony Regimina w kierunku Ciechanowa jedzie Opel, którego kierująca może być nietrzeźwa.

"Policjanci zauważyli auto na ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie. Zatrzymali kierującą do kontroli, a ta próbowała przesiąść się na fotel pasażera. Badanie alkomatem 23-letniej mieszkanki powiatu ciechanowskiego wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w jej organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kobieta straciła prawo jazdy niespełna trzy miesiące temu, również za jazdę po alkoholu" - przekazuje w komunikacie asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

23-latka noc spędziła w policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

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