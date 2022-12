Ciało mężczyzny w zamkniętym mieszkaniu. "Miał liczne rany kłute na plecach i klatce piersiowej"

- We wtorek (27 grudnia -red.) właściciel mieszkania znalazł w środku ciało 55-latka - potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukaszewicz. I dodała: - To Ukrainiec, który od niego to mieszkanie wynajmował. Miał liczne rany kłute na plecach i klatce piersiowej. Zmarł prawdopodobnie 24-48 godzin przed znalezieniem ciała. Drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz, kiedy właściciel tam przyszedł - przekazała w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem .