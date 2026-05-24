Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledczy czekają na kluczową ekspertyzę

"Opinia ma być gotowa do 30 czerwca. Od jej treści będą uzależnione dalsze czynności procesowe" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Śledczy chcą ustalić, jaka była główna przyczyna wypadku i czy któryś kierowców pojazdów biorących udział w zdarzeniu ponosi za to odpowiedzialność.

Trzy osoby zginęły

Wypadek wydarzył się w lutym w miejscowości Chyliny pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim. Jak informowała prokuratura, 38-letni kierujący busem marki Opel na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, w wyniku czego pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Oplem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych jechało na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim troje pacjentów: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna. Wszyscy zginęli na miejscu. Kierowca Opla został ranny i trafił do szpitala.

Nieprawidłowe oznaczenie?

Kierowcy ciągnika siodłowego z naczepą w chwili wypadku nie było na miejscu. Dwie godziny wcześniej pojazd uległ awarii. Kierowca zaparkował go częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni i udał się do domu. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że stojąca na drodze naczepa mogła nie być prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym