Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledczy czekają na kluczową ekspertyzę

|
Wypadek w miejscowości Chyliny
Tragiczny wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu (Mazowieckie) kontynuuje śledztwo, dotyczące tragicznego wypadku drogowego. Śledczy czekają na kluczową ekspertyzę biegłego z zakresu wypadków drogowych. Zginęło w nim troje pacjentów, jadących specjalnym busem na dializy.

"Opinia ma być gotowa do 30 czerwca. Od jej treści będą uzależnione dalsze czynności procesowe" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Śledczy chcą ustalić, jaka była główna przyczyna wypadku i czy któryś kierowców pojazdów biorących udział w zdarzeniu ponosi za to odpowiedzialność.

Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Trzy osoby zginęły

Wypadek wydarzył się w lutym w miejscowości Chyliny pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim. Jak informowała prokuratura, 38-letni kierujący busem marki Opel na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, w wyniku czego pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Oplem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych jechało na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim troje pacjentów: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna. Wszyscy zginęli na miejscu. Kierowca Opla został ranny i trafił do szpitala.

Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury

Nieprawidłowe oznaczenie?

Kierowcy ciągnika siodłowego z naczepą w chwili wypadku nie było na miejscu. Dwie godziny wcześniej pojazd uległ awarii. Kierowca zaparkował go częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni i udał się do domu. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że stojąca na drodze naczepa mogła nie być prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
TVN24
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
Część pacjentek wstydzi się leczenia analogami GLP-1
"Żeby schudnąć, trzeba jeść", "albo szybko albo trwale". Jak dobrze gubić kilogramy?
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieProkuraturaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
TVN24
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Grzmi i silnie wieje w części Polski
METEO
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko, wywołał burzę w sieci. Co mu grozi?
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
METEO
Pożar domu w Sochaczewie
Płonął dom jednorodzinny. Pięć osób trafiło do szpitala
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
METEO
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
METEO
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
TVN24
Globalna Flotylla Sumud
"Byliśmy bici, wielokrotnie rozbierani i szarpani". Polak o tym, jak byli traktowani aktywiści
TVN24
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
Okolice
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
TVN24
Kontenerowiec Maersk (zdjęcie ilustracyjne)
Co i skąd importuje Polska? Ta kategoria wzrosła niemal o połowę
BIZNES
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
Okolice
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
METEO
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
imageTitle
"Pocisk 100 metrów od domu rodziców". Wstrząsająca relacja ukraińskiej tenisistki
EUROSPORT
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki