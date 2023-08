Mężczyzna wpadł do kanału samochodowego. Nie udało się go uratować

czytaj dalej

Jechali z granicy polsko-białoruskiej w kierunku Niemiec. Busem podróżowało 14 osób. Dziesięć z nich miało paszporty z rosyjską wizą. To dziewięciu Syryjczyków i Palestyńczyk. Trzej Białorusini legalnie przebywali w Polsce i to oni trafili do aresztu za "pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy".