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Okolice

Auto w rowie, kierująca pijana i bez prawa jazdy. W środku dziecko

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Kierująca miała trzy promile (zdj. ilustracyjne)
Dariusz Klimczak o zaostrzeniu przepisów dla kierowców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
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Policjanci z powiatu łosickiego (Mazowieckie) zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Kobieta jazdę zakończyła w rowie. Nie miała prawa jazdy, w aucie wiozła swoje ośmioletnie dziecko i jego ojca. Mężczyzna również był pod wpływem alkoholu.

Do wypadku doszło w ostatnią sobotę w Chotyczach. Kierująca Fiatem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i wpadła do rowu.

Trzy promile, nietrzeźwy również pasażer

"Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie wykazało, że kobieta miała trzy promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili również, że nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformowała rzeczniczka policji w Łosicach aspirant Weronika Wujek. I dodała: "W samochodzie znajdowało się jej 8-letnie dziecko oraz ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń".

Policjantka zaznaczyła, że to kolejny przypadek, w którym osoba dorosła, będąc pod wpływem alkoholu, zdecydowała się prowadzić samochód i przewozić nim dziecko. "Takie zachowanie naraża na niebezpieczeństwo nie tylko kierującego i jego pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego" - przypomniała aspirant Wujek.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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