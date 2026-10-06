Auto w rowie, kierująca pijana i bez prawa jazdy. W środku dziecko
Do wypadku doszło w ostatnią sobotę w Chotyczach. Kierująca Fiatem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i wpadła do rowu.
Trzy promile, nietrzeźwy również pasażer
"Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie wykazało, że kobieta miała trzy promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili również, że nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformowała rzeczniczka policji w Łosicach aspirant Weronika Wujek. I dodała: "W samochodzie znajdowało się jej 8-letnie dziecko oraz ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń".
Policjantka zaznaczyła, że to kolejny przypadek, w którym osoba dorosła, będąc pod wpływem alkoholu, zdecydowała się prowadzić samochód i przewozić nim dziecko. "Takie zachowanie naraża na niebezpieczeństwo nie tylko kierującego i jego pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego" - przypomniała aspirant Wujek.