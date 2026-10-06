Okolice Auto w rowie, kierująca pijana i bez prawa jazdy. W środku dziecko Oprac. Katarzyna Kędra |

Dariusz Klimczak o zaostrzeniu przepisów dla kierowców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w ostatnią sobotę w Chotyczach. Kierująca Fiatem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i wpadła do rowu.

Trzy promile, nietrzeźwy również pasażer

"Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie wykazało, że kobieta miała trzy promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili również, że nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformowała rzeczniczka policji w Łosicach aspirant Weronika Wujek. I dodała: "W samochodzie znajdowało się jej 8-letnie dziecko oraz ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń".

Policjantka zaznaczyła, że to kolejny przypadek, w którym osoba dorosła, będąc pod wpływem alkoholu, zdecydowała się prowadzić samochód i przewozić nim dziecko. "Takie zachowanie naraża na niebezpieczeństwo nie tylko kierującego i jego pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego" - przypomniała aspirant Wujek.