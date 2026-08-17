Okolice Przywiązany do drzewa, zostawiony bez wody i jedzenia

Były już właściciel psa usłyszał wyrok Źródło wideo: Policja Legionowo Źródło zdj. gł.: Policja Legionowo

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Policjanci z komisariatu w Jabłonnie 7 sierpnia otrzymali zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego do drzewa przy ulicy Ogrodniczej w Chotomowie. Owczarek niemiecki nie miał dostępu do wody, jedzenia, czy miejsca, w którym mógłby schronić się przed słońcem.

"Dzielnicowy szybko ustalił personalia właściciela psa. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty związane z niewłaściwym traktowaniem zwierzęcia. W związku ze swoim zachowaniem został skazany na karę ograniczenia wolności, otrzymał zakaz posiadania psów, obowiązek nawiązki na rzecz ochrony zwierząt oraz karę finansową na cele związane z ochroną zwierząt" - przekazała komisarz Agata Halicka z legionowskiej policji.

Mężczyzna usłyszał już wyrok Źródło zdjęcia: Policja Legionowo

Wolt ma już nowy dom

Policjantka dodała, że historia Wolta ma dobre zakończenie. Pies przebywa już w nowym, bezpiecznym domu.

Wolt ma już nowy dom Źródło zdjęcia: Policja Legionowo

🚨 7 sierpnia policjanci z Jabłonny otrzymali zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego do drzewa przy ul. Ogrodniczej w Chotomowie. Pozostawione na uwięzi zwierzę było pozbawione dostępu do wody i pożywienia. Nie mogło także chronić się przed słońcem.



Funkcjonariusze szybko… pic.twitter.com/BK7JxNqZXb — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 17, 2026 Rozwiń