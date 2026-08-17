Przywiązany do drzewa, zostawiony bez wody i jedzenia
Policjanci z komisariatu w Jabłonnie 7 sierpnia otrzymali zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego do drzewa przy ulicy Ogrodniczej w Chotomowie. Owczarek niemiecki nie miał dostępu do wody, jedzenia, czy miejsca, w którym mógłby schronić się przed słońcem.
"Dzielnicowy szybko ustalił personalia właściciela psa. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty związane z niewłaściwym traktowaniem zwierzęcia. W związku ze swoim zachowaniem został skazany na karę ograniczenia wolności, otrzymał zakaz posiadania psów, obowiązek nawiązki na rzecz ochrony zwierząt oraz karę finansową na cele związane z ochroną zwierząt" - przekazała komisarz Agata Halicka z legionowskiej policji.
Wolt ma już nowy dom
Policjantka dodała, że historia Wolta ma dobre zakończenie. Pies przebywa już w nowym, bezpiecznym domu.