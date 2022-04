14-letni rowerzysta zginął pod kołami auta, kierowca uciekł

Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę w miejscowości Chojniki. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący renaultem laguną na prostym odcinku drogi potrącił 14-letniego rowerzystę, który jechał w kierunku Olszewki. Stało się to około godziny 19.40, a więc zanim zapadł zmierzch - poinformował kom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

Jak mówi komisarz Żerański, kierowca zapewne spodziewał się, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu, więc sam zgłosił się na komendę. - Czuć było od niego woń alkoholu. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości, pobrano również próbki krwi do badań na zawartość alkoholu i substancji odurzających. Na razie nie będziemy podawać dokładnego wyniku badania alkomatem, ale wykazało ono, że mężczyzna był nietrzeźwy - przekazał rzecznik.

O kierowcy wiadomo, że to 32-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Zapytaliśmy Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce o to, czy z 32-latkiem już przeprowadzono czynności. Czekamy na odpowiedź.