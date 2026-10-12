Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 19 na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Chociszewo w powiecie płońskim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-letni mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą kierujący Volkswagenem typu laweta, jadąc od Czerwińska nad Wisłą w kierunku Goławina, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.
Jak dodano w komunikacie, życia kierowcy Volkswagena nie udało się uratować.
Badają przyczynę wypadku
Na miejscu wypadku pracowały policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę oraz okoliczności zdarzenia.
W trakcie czynności służb ruch na drodze krajowej numer 62 odbywał się wahadłowo.