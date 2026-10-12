Okolice Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

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Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 19 na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Chociszewo w powiecie płońskim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-letni mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą kierujący Volkswagenem typu laweta, jadąc od Czerwińska nad Wisłą w kierunku Goławina, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Jak dodano w komunikacie, życia kierowcy Volkswagena nie udało się uratować.

Badają przyczynę wypadku

Na miejscu wypadku pracowały policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę oraz okoliczności zdarzenia.

W trakcie czynności służb ruch na drodze krajowej numer 62 odbywał się wahadłowo.