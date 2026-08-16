Skręcał na stację, uderzyło w niego inne auto. Trzy osoby w szpitalu
Tuż przed godziną 10 na drodze krajowej numer 62 w Chociszewie, położonym w powiecie płońskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Volkswagena i Suzuki.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy jechały w kierunku Płocka. Volkswagen, którym kierował 31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, uderzył w tył Suzuki, którym podróżowały trzy osoby. Kierujący Suzuki, 47-letni mieszkaniec Warszawy, wykonywał manewr skrętu w lewo na stację paliw" - przekazała płońska policja.
Trzy osoby w szpitalu
Jak przekazali funkcjonariusze, obaj kierujący byli trzeźwi. Kierowca Volkswagena, kierowca Suzuki oraz jedna z pasażerek Suzuki zostali przetransportowani do szpitali.
W związku z wypadkiem trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby.
Mundurowi poprosili o wybieranie tras alternatywnych, korzystanie z objazdów oraz stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.