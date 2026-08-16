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Okolice

Skręcał na stację, uderzyło w niego inne auto. Trzy osoby w szpitalu

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Wypadek w Chociszewie
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk/Facebook
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Wypadek na drodze krajowej numer 62 w powiecie płońskim. Jak ustaliła policja, kierowca Suzuki skręcał w lewo, wtedy uderzył w niego kierowca Volkswagena. Trzy osoby trafiły do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Tuż przed godziną 10 na drodze krajowej numer 62 w Chociszewie, położonym w powiecie płońskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Volkswagena i Suzuki.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy jechały w kierunku Płocka. Volkswagen, którym kierował 31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, uderzył w tył Suzuki, którym podróżowały trzy osoby. Kierujący Suzuki, 47-letni mieszkaniec Warszawy, wykonywał manewr skrętu w lewo na stację paliw" - przekazała płońska policja.

Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook
Wypadek w Chociszewie
Wypadek w Chociszewie
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk/Facebook

Trzy osoby w szpitalu

Jak przekazali funkcjonariusze, obaj kierujący byli trzeźwi. Kierowca Volkswagena, kierowca Suzuki oraz jedna z pasażerek Suzuki zostali przetransportowani do szpitali.

W związku z wypadkiem trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby.

Mundurowi poprosili o wybieranie tras alternatywnych, korzystanie z objazdów oraz stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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