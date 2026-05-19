Okolice Zderzenie z ciężarówką, nie żyje kierowca osobowego auta

W wypadku zginął kierowca osobowego Forda Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po południu policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w Chmielewie z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego.

"Na miejscu ustalili, że kierujący Fordem 40-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego na prostym odcinku drogi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką Scanią z naczepą, kierowaną przez 55-latka z województwa mazowieckiego. Niestety, kierujący Fordem zmarł na miejscu" - przekazała aspirant Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wyjaśniają przyczyny wypadku

Policjanci pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych wykonywali czynności na miejscu wypadku. Od kierującego Scanią dodatkowo pobrano krew, by zbadać, czy nie zawiera alkoholu i środków odurzających. Badanie alkomatem na miejscu wykazało, że był trzeźwy.

Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku.

ZOBACZ TAKŻE: Kierowca osobówki zginął na miejscu. Drugiego przygniotła naczepa cysterny.

Tragiczny wypadek w miejscowości Dukt Źródło: OSP KSRG Glinojeck