Zamieszkał w szałasie, by uniknąć kary
W środę w nocy, 29 lipca, szydłowieccy kryminalni wytypowali miejsce, w którym może ukrywać się poszukiwany listem gończym 61-latek.
"Na terenie gminy Chlewiska w głębi lasu, z dala od zabudowań, odnaleźli szałas, w którym mężczyzna ukrywał się od kilku tygodni" - przekazuje w komunikacie podkom. Grzegorz Sobierajski z szydłowieckiej policji. "Był zaskoczony ich widokiem. Został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę" - dodaje.
Policja nie informuje, dlaczego był poszukiwany listem gończym i na jak długo trafił do aresztu.
Źródło: tvnwarszawa.pl