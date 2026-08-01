Okolice Zamieszkał w szałasie, by uniknąć kary

Kilka tygodni mieszkał w szałasie Źródło wideo: Policja Szydłowiec Źródło zdj. gł.: Policja Szydłowiec

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W środę w nocy, 29 lipca, szydłowieccy kryminalni wytypowali miejsce, w którym może ukrywać się poszukiwany listem gończym 61-latek.

"Na terenie gminy Chlewiska w głębi lasu, z dala od zabudowań, odnaleźli szałas, w którym mężczyzna ukrywał się od kilku tygodni" - przekazuje w komunikacie podkom. Grzegorz Sobierajski z szydłowieckiej policji. "Był zaskoczony ich widokiem. Został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę" - dodaje.

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Policja nie informuje, dlaczego był poszukiwany listem gończym i na jak długo trafił do aresztu.

61-latek mieszkał w szałasie Źródło zdjęcia: Policja Szydłowiec