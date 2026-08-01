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Okolice

Zamieszkał w szałasie, by uniknąć kary

61-latek mieszkał w szałasie
Kilka tygodni mieszkał w szałasie
Źródło wideo: Policja Szydłowiec
Źródło zdj. gł.: Policja Szydłowiec
Zbudował szałas w głębi lasu i przez kilka tygodni tam mieszkał, bo był poszukiwany listem gończym. Nocna wizyta policjantów bardzo go zaskoczyła.

W środę w nocy, 29 lipca, szydłowieccy kryminalni wytypowali miejsce, w którym może ukrywać się poszukiwany listem gończym 61-latek.

"Na terenie gminy Chlewiska w głębi lasu, z dala od zabudowań, odnaleźli szałas, w którym mężczyzna ukrywał się od kilku tygodni" - przekazuje w komunikacie podkom. Grzegorz Sobierajski z szydłowieckiej policji. "Był zaskoczony ich widokiem. Został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę" - dodaje.

Policja nie informuje, dlaczego był poszukiwany listem gończym i na jak długo trafił do aresztu.

61-latek mieszkał w szałasie
61-latek mieszkał w szałasie
Źródło zdjęcia: Policja Szydłowiec
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
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