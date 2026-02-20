Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"

Do wypadku doszło w niedzielę, 15 lutego, około godziny 1, w miejscowości Chechły, położonej w powiecie zwoleńskim.
Jak ustaliła policja, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi do rowu, a następnie uderzył w przydrożne drzewa.
W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł pasażer, 35-letni obywatel Gruzji. Dwie pozostałe osoby, podróżujące samochodem: 43-letnia obywatelka Ukrainy oraz 25-letni Gruzin - zostały przetransportowane do szpitala. Początkowo nie było wiadomo, kto kierował pojazdem.
"Początkowo podawał się za pasażera"
"Czynności prowadzone przez zwoleńskich policjantów pod nadzorem prokuratora, doprowadziły do ustalenia, że za kierownicą siedział 25-letni obywatel Gruzji, który początkowo podawał się za pasażera. Mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz był nietrzeźwy – w jego organizmie stwierdzono ponad promil alkoholu" - poinformowała asp. Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
25-latek został zatrzymany. "Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 20" - podała Słyk. Jak zaznaczyła policja, mężczyzna odpowie również za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może to skutkować dodatkowymi konsekwencjami karnymi.
W czwartek, na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu, sąd zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego, tymczasowego aresztu.
"Śledztwo w sprawie szczegółowych okoliczności i przebiegu wypadku nadal trwa" - zaznaczyła Słyk.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Zwoleń