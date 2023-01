Chciała sprzedać stół, dała oszustom dostęp do swojego konta

Próbowała sprzedać stół, nieświadomie udostępniła oszustom dostęp do swojego rachunku bankowego. Pieniądze w różnych kwotach wpływały na konto, a po chwili przekazywane były dalej. Kobieta straciła ponad dwa tysiące złotych.

Kliknęła w zakładkę "odbierz pieniądze"

"Gdy sprzedająca zgodziła się, otrzymała wiadomość z linkiem przekierowującym na stronę łudząco podobną do strony firmy kurierskiej. Tam kliknęła w zakładkę "odbierz pieniądze", a następnie próbowała zalogować do swojej bankowości elektronicznej. Niestety, w ten sposób nieświadomie dała dostęp oszustom do swojego rachunku bankowego" - wyjaśniła płońska policja.