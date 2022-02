Prognozy ruchu dla Baranowa: 30 milionów pasażerów w pierwszym roku?

Prognozy ruchu dla CPK

Kluczowe założenia prognozy - jak mówił Horała - obejmują również utrzymanie funkcjonowania wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, otwarcie lotniska w Radomiu, budowę Portu Solidarność, realizację Programu Kolejowego CPK wraz z odcinkami Kolei Dużych Prędkości, a także plany strategiczne linii lotniczych zebranych w drodze konsultacji. - Prognozy przygotowane przez IATA potwierdzają słuszność kierunku przyjętego przez twórców Centralnego Portu Komunikacyjnego - podkreślił wiceminister. Jak dodał, według nich "czeka nas nie tylko powrót do wyników sprzed pandemii, ale dalszy dynamiczny wzrost rynku po 2024 roku". - Dzięki wybudowaniu Portu Solidarność przyciągniemy do 2060 roku ok. 850 mln pasażerów. Trudno o bardziej niepodważalny argument za budową CPK - stwierdził.

Wiceminister przekazał, że IATA na 2024 r. przewiduje powrót ruchu lotniczego do poziomu sprzed pandemii – ok. 50 mln pasażerów na polskich lotniskach. W 2040 r. ma to być ok. 100 mln, zaś w 2060 r. – ponad 140 mln pasażerów.