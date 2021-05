Mieszkańcy Baranowa czują się dręczeni i zastraszani. Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa

Mieszkańcy gminy Baranów, gdzie planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, skarżą się do prokuratury, że są dręczeni i zastraszani kontrolami. Ta jednak - jak twierdzą - odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. - To walka Dawida z Goliatem - komentuje jeden z nich.

Postanowienie prokuratury zostało wydane z datą 8 kwietnia i przekazane po 18 dniach do Tadeusza Szymańczyka, który jest przedstawicielem rady i inicjatorem działań prawnych w sprawie budowy CPK. Z komunikatu dowiadujemy się, że odpowiedzi prokuratury, adresowane do wszystkich osób, które podpisały się pod zawiadomieniem, zostały dostarczone wyłącznie pod adres Szymańczyka.

- Mamy świadomość, że to walka Dawida z Goliatem. Państwo, reprezentowane przez pełnomocnika rządu, prawnika z wykształcenia, wykorzystuje swoją przewagę na wielu polach. To my wciąż musimy udowadniać nasze racje, chociaż cała koncepcja CPK forsowana jest bez biznesowego uzasadnienia, bez rzetelnych analiz dotyczących ruchu pasażerskiego na kolei i aktualnych analiz ruchu drogowego - komentuje cytowany w komunikacie Szymańczyk. Jego zdaniem brakuje wielu podstawowych regulacji porządkujących sytuację prawną, np. rozporządzeń przewidzianych ustawą o CPK. - Nie powstał jeszcze nawet plan generalny lotniska, za to dynamicznie realizowane są plany pozbawienia nas praw do naszej własności - dodał przedstawiciel rady.