Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego

|
32-latek został zatrzymany
32-latek z Otwocka zatrzymany przez kryminalnych
Źródło wideo: Policja Otwock
Źródło zdj. gł.: Policja Otwock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szła chodnikiem, gdy nagle podszedł do niej mężczyzna, wycelował do niej z wiatrówki i zaczął grozić. Kobieta krzykiem spłoszyła napastnika. Policjanci zatrzymali 32-latka.

Policjanci z Otwocka odebrali zgłoszenie od wystraszonej kobiety, która poinformowała o niebezpiecznym zdarzeniu.

"Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona, idąc chodnikiem, zauważyła jak z pobliskiej posesji wyszedł ubrany na ciemno mężczyzna. Idąc bezpośrednio w jej kierunku, wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna, wycelował w stronę kobiety i zaczął jej grozić" - relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

32-latek celował do kobiety z wiatrówki
32-latek celował do kobiety z wiatrówki
Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Nie potrafił wyjaśnić dlaczego

Kiedy kobieta zaczęła krzyczeć, napastnik uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, gdzie mógł się ukryć i tam zatrzymali 32-latka. Znaleziono przy nim wiatrówkę.

"Podczas czynności mężczyzna przyznał się, że wyszedł na ulicę z wiatrówką i wycelował w przechodzącą kobietę. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania ani powodu, dla którego to zrobił" - przekazał podkomisarz Domarecki.

32-latek został zatrzymany
32-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Grozi mu do trzech lat więzienia

Mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Został objęty dozorem policji. Ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Grozi mu do trzech lat więzienia.

32-latkowi grozi do trzech lat więzienia
32-latkowi grozi do trzech lat więzienia
Źródło zdjęcia: Policja Otwock
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
26-latek został zatrzymany
Przyszedł do szpitala z ciężarną partnerką. Wpadł w szał, trafił do aresztu
Wawer
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
Śródmieście
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty karne"
Śródmieście
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
Śródmieście
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
Targówek
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
Okolice
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Już cztery osoby zatrzymane w sprawie pożaru stacji Starlinków
Okolice
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron "patrolował" przejazd kolejowy
Okolice
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze. Był poszukiwany
Okolice
Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim
Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Torowisko na ulicy Stawki
Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"
Ochota
Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem
Chwytali za ręce, szarpali za torbę z jedzeniem. Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Bielany
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Był poszukiwany ENA. Miał przy sobie podrobione dokumenty
Włochy
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Żona nie wpuściła go do mieszkania, zadzwonił pod 112
Okolice
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut gościem programu dla młodych liderów
Wola
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki