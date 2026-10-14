Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Policjanci z Otwocka odebrali zgłoszenie od wystraszonej kobiety, która poinformowała o niebezpiecznym zdarzeniu.
"Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona, idąc chodnikiem, zauważyła jak z pobliskiej posesji wyszedł ubrany na ciemno mężczyzna. Idąc bezpośrednio w jej kierunku, wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna, wycelował w stronę kobiety i zaczął jej grozić" - relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Nie potrafił wyjaśnić dlaczego
Kiedy kobieta zaczęła krzyczeć, napastnik uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, gdzie mógł się ukryć i tam zatrzymali 32-latka. Znaleziono przy nim wiatrówkę.
"Podczas czynności mężczyzna przyznał się, że wyszedł na ulicę z wiatrówką i wycelował w przechodzącą kobietę. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania ani powodu, dla którego to zrobił" - przekazał podkomisarz Domarecki.
Grozi mu do trzech lat więzienia
Mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Został objęty dozorem policji. Ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Grozi mu do trzech lat więzienia.