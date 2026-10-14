Okolice Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego Oprac. Dariusz Gałązka |

32-latek z Otwocka zatrzymany przez kryminalnych Źródło wideo: Policja Otwock Źródło zdj. gł.: Policja Otwock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci z Otwocka odebrali zgłoszenie od wystraszonej kobiety, która poinformowała o niebezpiecznym zdarzeniu.

"Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona, idąc chodnikiem, zauważyła jak z pobliskiej posesji wyszedł ubrany na ciemno mężczyzna. Idąc bezpośrednio w jej kierunku, wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna, wycelował w stronę kobiety i zaczął jej grozić" - relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

32-latek celował do kobiety z wiatrówki Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Nie potrafił wyjaśnić dlaczego

Kiedy kobieta zaczęła krzyczeć, napastnik uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, gdzie mógł się ukryć i tam zatrzymali 32-latka. Znaleziono przy nim wiatrówkę.

"Podczas czynności mężczyzna przyznał się, że wyszedł na ulicę z wiatrówką i wycelował w przechodzącą kobietę. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania ani powodu, dla którego to zrobił" - przekazał podkomisarz Domarecki.

32-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Grozi mu do trzech lat więzienia

Mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Został objęty dozorem policji. Ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Grozi mu do trzech lat więzienia.

32-latkowi grozi do trzech lat więzienia Źródło zdjęcia: Policja Otwock