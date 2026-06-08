Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Celestynów

Lokalna drużyna chciała wrócić do rozgrywek. Zaplecze boiska zostało zdewastowane

|
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło wideo: CKS Celestynów
Źródło zdj. gł.: CKS Celestynów
Klub CKS Celestynów w powiecie otwockim po dłuższej przerwie postanowił wrócić do rozgrywek. Dzięki zaangażowaniu drużyny, jej sympatyków i władz gminy przygotowano zaplecze techniczne boiska. To jednak zostało w ostatnich dniach zdemolowane. "Widok jaki zastaliśmy, jest szokujący" - opisał trener drużyny Daniel Gryc.

Amatorski klub piłkarski CKS Celestynów powstał w 1994 roku. Jako oddolna inicjatywa często borykał się z brakiem środków na prowadzenie działalności i utrzymywanie infrastruktury, dlatego w jego ponad 30-letniej historii były przerwy. Jak wspomina trener drużyny Daniel Gryc, kilka lat temu działanie klubu zostało wznowione.

"Wspólnymi siłami zawodników, sympatyków i gminy doprowadziliśmy do odbudowy zaplecza i boiska. Ktoś przyniósł deski, inny farbę, zrzutka na napoje, stroje, piłki" - wyjaśnia trener.

"Szokujący widok"

Wówczas drużyna przystąpiła do oficjalnych rozgrywek seniorów i grup młodzieżowych. W pewnym momencie znów nastąpiła dłuższa przerwa spowodowana brakiem finansowania. W ponowną reaktywację zaangażowały się władze gminy. Drużyna z Celestynowa miała już wracać na boisko, ale okazało się, że cale zaplecze techniczne boiska zostało zdemolowane.

"Widok jaki zastaliśmy, jest szokujący. Płyta boiska wymaga naprawy to każdy wie i widzi. Ale nie to było najgorsze. Grupa młodzieży całkowicie zdemolowała nasze szatnie. Roznieśli w pył sprzęt, powybijali okna, porobili dziury w ścianach. Zniszczyli cały dorobek naszych ostatnich lat" - opisał trener Gryc.

Na zdjęciach zamieszczonych w ubiegły weekend w mediach społecznościowych klubu widać, że skala zniszczeń jest bardzo poważna.

Daniel Gryc zauważa, że w ten sposób sprawcy "napluli w twarz" osobom zasłużonym dla klubu. "Zmieszali z błotem piękną, trwającą od lat historię Celestynowa" - stwierdza gorzko.

Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
Źródło zdjęcia: CKS Celestynów

Sprawa zgłoszona na policję

O dewastacji klub poinformował lokalną policję. Według trenera, sprawcy demolki zostali ustaleni. - Zawiadomienie w tej sprawie otrzymaliśmy 31 maja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dokonano uszkodzenia ogrodzenia, wnętrza i wyposażenia budynku CKS Celestynów. Z uwagi na prowadzone postępowanie, na tym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji na temat tego zdarzenia - poinformował młodszy aspirant Marcin Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Gryc zaapelował do rodziców: "rozmawiajmy z dziećmi, wspominajmy piękne chwile. Zatrzymajmy się kiedyś i pokażmy im wartościowych ludzi z Celestynowa i nie tylko, którzy od lat dają przykład i być może opowiedzą piękną historyjkę sprzed lat, której są częścią. Zamiast wyśmiewać i krytykować podpytajmy ich jak budować społeczność i krzewić wartości. Może wtedy nie będzie dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji. Uczmy się wszyscy szacunku".

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
45 min
pc
Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
TVN24
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
Udostępnij:
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragedia na pasach. Ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę
Płock
BUWBAR zamknięty
Obiecali publiczną stołówkę, otworzyli prywatny bar. Lokal nagle zamknięto
Śródmieście
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Uciekał policji przez 50 kilometrów. Był po narkotykach i wiózł dwie osoby
Okolice
Bóbr nad Wisłą
Widok, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się nierealny
Klemens Leczkowski
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
Okolice
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
Okolice
Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
Okolice
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradł piwa z palety, zaatakował ochroniarza i uderzył policjantkę
Okolice
Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki
Okolice
Tragiczny wypadek w Ząbkach
Uderzyli w zawracającą taksówkę, nie żyją. Nagranie mrozi krew
Okolice
W wypadku ucierpiał kierujący hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem
Okolice
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
Okolice
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
Mężczyzna ukradł rower spod szkoły
Rower kradziony, rowerzysta pijany
Okolice
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
Okolice
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
Okolice
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
Praga Północ
Strefa kibica w Warszawie
Warszawa kibicuje Mai Chwalińskiej. Strefa kibica przed Pałacem Kultury
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o atak na małoletniego kibica (zdjęcie ilustracyjne)
Paczka z napisem "broń chemiczna". Nadawca aresztowany
Ursynów
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj
Mokotów
Potrącenie rowerzystki na Ursynowie
Potrącenie rowerzystki na Ursynowie. Kobieta trafiła do szpitala
Ursynów
Nightskating Warszawa
Biegacze, rolkarze, triatloniści na ulicach Warszawy
Śródmieście
Akt oskarżenia przeciwko żołnierzowi (zdj. ilustracyjne)
Przechodzień zaatakowany maczetą w głowę. Żołnierz oskarżony o usiłowanie zabójstwa
Klaudia Kamieniarz
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Został deportowany
Praga Południe
Budynek przy ulicy Wspólnej został zabytkiem
Szerokie schody, ażurowe balustrady, wysokie witryny. Decyzja konserwatrora
Śródmieście
Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Z promilami i bez prawa jazdy. Jazdę zakończył na latarni
Okolice
Kolejna garażówka na Ochocie przyciągnęła tłumy
Weekendowy tłum przed blokiem. "Młoda uczy się targować"
Alicja Glinianowicz, Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Śmiertelnie potrącił 21-latkę i uciekł. Zatrzymali pijanego
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki