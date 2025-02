Siłowe wejście do punktu z nielegalnymi automatami

W Celestynowie zlikwidowano nielegalny punkt z grami hazardowymi Źródło: KPP Otwock

W Celestynowie (Mazowieckie), podczas wspólnej akcji policjantów i celników, zlikwidowano lokal z nielegalnymi automatami do gier. Właścicielom grożą konsekwencje.

Policjanci z Otwocka wraz z funkcjonariuszami z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalili kolejne miejsce nielegalnego hazardu na terenie powiatu. Kilka dni temu weszli siłowo do takiego punktu w miejscowości Celestynów. Tam zabezpieczyli cztery automaty do gier hazardowych oraz gotówkę w kwocie blisko 8 tys. złotych.

- Za posiadanie nielegalnych automatów do gier w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednej maszyny. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym są umieszczane - wyjaśnia podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Jak wskazuje policjant, właściciele automatów mogą teraz ponieść konsekwencje za złamanie przepisów Kodeksu karno-skarbowego. Domarecki przywołuje artykuł 107d: "kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, albo obu tym karom łącznie".

