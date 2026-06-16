Okolice Jechał zygzakiem, obrażał napotkane osoby, uciekł do lasu

Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

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Mężczyzna poruszał się motorowerem na terenie gminy Celestynów koło Otwocka. Jego styl jazdy, przypominający slalom, zwrócił uwagę jednego z kierowców, który zgłosił tę sytuację otwockiej policji. Z jego relacji wynikało, że motorowerzysta stwarza ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w dodatku pokazuje obraźliwe gesty w ich kierunku.

"Zgłaszający natychmiast zareagował - powiadomił służby, dzwoniąc na numer alarmowym 112 i sam podjął próbę zatrzymania agresywnego kierującego. Niestety, 39-letni kierowca jednośladu zjechał z drogi i uciekł w pobliskie tereny leśne" - relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Na miejsce ruszyły policyjne patrole. Skierowano je do lasu na terenie gminy Celestynów, gdzie miał uciec motorowerzysta. Funkcjonariusze przeczesali teren i wkrótce zlokalizowali 39-latka, ukrywającego się w leśnej gęstwinie. Mężczyzna został obezwładniony i trafił do otwockiej komendy.

Trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów

"Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego ponad trzy promile alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że posiada on aż trzy dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - informuje podkom. Domarecki.

Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Jak wyjaśnia, mężczyzna był w przeszłości skazywany za analogiczne przestępstwa. To oznacza, że odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy.

39-latek usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące.

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