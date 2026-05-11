Okolice Zlekceważył zakaz wsiadania za kółko. 57-latek skazany w dwa dni Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Na terenie gminy Celestynów policjanci zatrzymali do kontroli osobowe subaru, za którego kierownicą siedział 57-latek. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy - jego kłopoty zaczęły się w momencie sprawdzenia danych w systemach policyjnych.

Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien siadać za kierownicą. "Systemy informatyczne wskazały, że 57-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformował podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Przed sądem w trybie przyspieszonym

"Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Otwocku w błyskawicznym tempie. Od momentu zatrzymania do ogłoszenia wyroku minęło niespełna 48 godzin" - podkreślił Domarecki.

Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 244 kodeksu karnego, dotyczącego niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd orzekł wobec 57-latka 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Policja zatrzymała 57-latka Źródło: KPP Otwock

Wykluczenie nie bez powodu

Policjanci zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i odpowiedzialność.

Osoby posiadające zakazy prowadzenia pojazdów nie bez powodu zostały wykluczone z grona kierowców – ich obecność na drodze stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych obywateli. "Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, a każde złamanie przepisów niesie za sobą nieuchronne i – jak pokazuje powyższy przykład – bardzo szybkie konsekwencje prawne" - zaznaczyli.