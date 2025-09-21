Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Zdarzenie opisali na Facebooku strażacy OSP z Celestynowa. Jak podali, doszło do niego o godzinie 11.27. "Kolizja grupy kolarzy ze stadem dzików w Celestynowie, ul. Otwocka" - podała OSP.

Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami Źródło: OSP Celestynów

W akcji brały udział zastępy: JRG Otwock i OSP Celestynów. Przyjechała także policja i zespół ratownictwa medycznego.

Młodszy aspirant Bartłomiej Baran z otwockiej straży pożarnej przekazał nam, że jedna osoba została przebadana na miejscu przez ratowników, ale nie wymagała dalszej diagnostyki w szpitalu.

