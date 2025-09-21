Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików

Zdarzenie opisali na Facebooku strażacy OSP z Celestynowa. Jak podali, doszło do niego o godzinie 11.27. "Kolizja grupy kolarzy ze stadem dzików w Celestynowie, ul. Otwocka" - podała OSP.
W akcji brały udział zastępy: JRG Otwock i OSP Celestynów. Przyjechała także policja i zespół ratownictwa medycznego.
Młodszy aspirant Bartłomiej Baran z otwockiej straży pożarnej przekazał nam, że jedna osoba została przebadana na miejscu przez ratowników, ale nie wymagała dalszej diagnostyki w szpitalu.
Autorka/Autor: katke/akw
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Celestynów