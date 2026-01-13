Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić

Pożar w ośrodku Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Zgłoszenie o pożarze dachu w ośrodku Monaru przy ulicy Praskiej w miejscowości Budy Zosine strażacy otrzymali w niedzielę rano.

16 osób ewakuowało się z budynku. Nie było poszkodowanych. Akcja była wyjątkowo trudna ze względu na mróz. Z ogniem walczyło 12 zastępów strażaków.

Wiadomo już, że podopieczni ośrodka nie mogą na razie wrócić do budynku. Mają jednak zapewnione noclegi i posiłki. Pomogły władze gminy.

Odbudowa budynku może kosztować nawet pół miliona złotych.

- Obecnie trwają jeszcze oględziny inspektora budowlanego. Jednak już wiemy, że budynek nie nadaje się do użytku i będzie potrzeba znacznie więcej pracy niż remont poddasza i poszycia dachu - mówi nam dyrektorka ośrodka Małgorzata Kruk.

Pomagają już ponad 30 lat. "W tym miejscu zrozumiałem siebie"

W serwisie pomagam.pl ruszyła zbiórka na odbudowę Monaru w Budach Zosinych. "W niedzielę 11 stycznia straciliśmy wszystko... Bezpieczny azyl i nadzieję. Pomagamy osobom uzależnionym i ich bliskim od prawie 35 lat. Teraz nie wiemy, co będzie dalej" - ubolewają jej organizatorzy.

Pożar ośrodka Monar w Budach Zosinych (Mazowieckie) Źródło: tvnwarszawa.pl

Wyliczają też straty spowodowane pożarem. Już wiadomo, że strawił on dach i poddasze, a woda dodatkowo zalała resztę budynku. Akcja gaśnicza nie była łatwa. "Dodatkowo sytuację utrudniał mróz. Walka o nasz ośrodek trwała 12 godziny, ratowało go kilkudziesięciu strażaków. Ogień rozprzestrzeniał się w zawrotnym tempie. A my staliśmy i nie mogliśmy nic zrobić..." - opisują prowadzący ośrodek.

"Nie możemy czekać, musimy działać już teraz. Dlatego prosimy Was o pomoc. Sami nie damy rady! Potrzebujemy minimum pół miliona złotych, by nasz ośrodek mógł znowu ratować ludzi. Gdy tylko otrzymamy finalną wycenę, będziemy Was informować" - czytamy dalej w opisie zbiórki.

Pieniędzy na remont ośrodka brakuje. Cel to pół miliona złotych. Stan w poniedziałek wieczorem: ponad 12,5 tysiąca złotych. Kwota wciąż rośnie, a z komentarzy wynika, że datki wpłacają między innymi byli podopieczni tej placówki.

"W tym miejscu zrozumiałem siebie… Trzymam kciuki za odbudowę tego miejsca" - brzmi jeden z komentarzy.

"Wspólnie damy radę! Dziękuję Pani Dyrektor za miłość i troskę o pacjentów i kadrę" - napisała inna osoba.

Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar dachu w ośrodku Monaru Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar dachu w ośrodku Monaru Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar dachu w ośrodku Monaru Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar dachu w ośrodku Monaru Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Wójt: zapewnimy to, co potrzebne

O aktualną sytuację zapytaliśmy również wójta Jaktorów, do której należy wieś Budy Zosine, Rafała Drązikowskiego.

- Dzisiaj byliśmy z nadzorem budowlanym na oględzinach. Zniszczona została spora część dachu oraz poddasze. Wszystkich pacjentów ewakuowaliśmy stamtąd i przewieźliśmy do innego budynku gminnego. Tam mają łóżka, kuchnie czy posiłki. Są zaopiekowani - zapewnia nas wójt.

Jak dodaje, dyrektor ośrodka czeka jeszcze na decyzję, czy osoby te będą przenoszone do innego ośrodka. - Jesteśmy w stałym kontakcie. Gdyby była jakakolwiek potrzeba pomocy i pani dyrektor się do nas zgłosi i zapewnimy to, co potrzebne - zaznacza Drązikowski. Wójt podkreśla też, że ośrodek może liczyć także na wsparcie urzędu w planowanej odbudowie. - Inspektor budowlany zaplanuje teraz jak wzmocnić tę konstrukcję, żeby ona nie wpadła ona do środka pod naporem śniegu. Ogrzewamy też całe poddasze, by rozpuszczać śnieg i by nie obciążał on rozstawionych plandek - wyjaśnia.

Pożar ośrodka Monar w Budach Zosinych (Mazowieckie) Źródło: tvnwarszawa.pl

OGLĄDAJ: "Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko" Zobacz cały materiał