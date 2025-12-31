Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia. Wówczas policjanci zostali powiadomieni, że w Budkach Piaseckich koło Sochaczewa doszło do ujęcia obywatelskiego nietrzeźwego kierującego. Na miejsce udali się funkcjonariusze z sochaczewskiej drogówki.

Siedział w fotelu pasażera, miał ponad 1,5 promila alkoholu

"Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, obywatel Ukrainy podejrzewany o kierowanie mercedesem siedział w fotelu pasażera. Materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania pozwolił ustalić, że to właśnie on kierował pojazdem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 49‑latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie" - podała starsza aspirant Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. W toku śledztwa szybko wyszło na jaw, że obywatel Ukrainy już wcześniej wszedł w konflikt z prawem. "Nie stosował się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania" - doprecyzowała Dzik.

Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. "W związku z tym, że mężczyzna już wcześniej naruszył przepisy na terenie Polski, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu" - przekała policjantka.

49-latek jeszcze w niedzielę został został przetransportowany do placówki Straży Granicznej, a następnie trafił w ręce Służby Granicznej Ukrainy.

