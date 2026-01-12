Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

80-latek był wychłodzony, w domu było bardzo zimno. Rozpalili w piecu, przynieśli opał na zapas

Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
"Hipotermia miejska" najczęściej dotyka osoby starsze. Pani Eugenia miała odwagę, by poprosić o pomoc (wideo ilustracyjne, archiwalne)
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Policjanci z Odrzywołu (Mazowieckie) pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Funkcjonariusze rozpalili ogień w piecu i przynieśli opał na zapas. Samotny senior jest pod opieką miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

W piątek policjanci z posterunku w Odrzywole zostali skierowani przez dyżurnego przysuskiej komendy do miejscowości Brzeski, gdzie mieli udzielić asysty załodze pogotowia ratunkowego w związku z podejrzeniem wychłodzenia organizmu starszego mężczyzny. Na miejscu znajdowały się również pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie, które odwiedziły seniora i to one wezwały karetkę.

Zaopiekowali się samotnym seniorem

Ratownicy zbadali mężczyznę. Stwierdzono wychłodzenie organizmu, jednak stan nie zagrażał życiu ani zdrowiu. Mężczyzna odmówił przewiezienia karetką do szpitala na dalsze badania.

- Z uwagi na bardzo niską temperaturę panującą w mieszkaniu, policjanci rozpalili ogień w piecu, a także przynieśli węgiel i drewno, aby mężczyzna nie musiał wychodzić na zewnątrz - przekazała sierżant Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Źródło: KPP w Przysusze

80-latek posiadał zapas jedzenia, a pracownice GOPS zobowiązały się do objęcia mężczyzny opieką oraz regularnych wizyt, a także pomocy w codziennych czynnościach. O sytuacji mężczyzny poinformowany został także dzielnicowy.

Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Źródło: KPP w Przysusze
TAGI:
Policja
