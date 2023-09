Samolot awaryjnie lądował w polu borówki. Pilot był zakleszczony we wraku

czytaj dalej

Posłanka Koalicji Obywatelskiej została zatrzymana, siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Incydent, do którego doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, nagrała kamera TVN24. Komunikat w sprawie incydentu wydała Komenda Stołeczna Policji.