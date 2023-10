Zginął w samolocie, który kupił dzień wcześniej. "Silnik nie spełniał norm lotniczych"

Samolot kupił dzień przed wypadkiem

Jak możemy przeczytać w raporcie, pilot kupił wyprodukowany w 1994 roku samolot Storch CL w Czechach 18 września. Tego samego dnia planował wykonać lot na lotnisko w Uścisku nad Orlicą, a następnie kontynuować przelot do Polski.

Pilot był dobrze przygotowany

"Fakt ich sporządzenia oraz posiadania w kokpicie wraz z mapami, kalkulatorem lotniczym (…) świadczy o dobrym przygotowaniu pilota do realizowanego przelotu" – napisali autorzy raportu.

Dodatkowo zwrócili uwagę, iż według relacji świadków, po zakupie maszyny pilot na przelot z Czech do Polski w docelowe miejsce przeznaczył trzy dni, "co również potwierdza odpowiedzialne podejście pilota do realizowanego zadania".