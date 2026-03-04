Pożar mieszkania zaczął się od zabawki

Pożar w mieszkaniu w Brwinowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w mieszkaniu w Brwinowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w mieszkaniu w Brwinowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w mieszkaniu w Brwinowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do pożaru doszło na ulicy Pszczelińskiej w Brwinowie. O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną.

- Pożar wybuchł w mieszkaniu na drugim piętrze. Spaleniu uległo jedno pomieszczenie. Pożar został zlokalizowany, trawa oddymianie pomieszczeń - poinformował po godzinie 14 asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu wciąż pracuje sześć zastępów.

Pożar od baterii w zabawce

Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, dowiedział się, że pożar zaczął się od zabawki. Potwierdziła nam to straż pożarna.

- Według wstępnych ustaleń pożar rozpoczął się od baterii w zabawce - powiedział strażak. Chodziło konkretnie o dziecięcy samochód.

