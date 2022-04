Potrącenie dziecka w Brwinowie. Straż pożarna: stan dziewczynki jest poważny

czytaj dalej

Prokuratura wydała list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo 21-latki we Włochach. Poszukiwany przez stołecznych policjantów to Serhii Velenchuk, 27-letni obywatel Ukrainy. Śledczy apelują o pomoc do osób mogących mieć informacje na temat jego miejsca pobytu.