Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu

Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Autostradą A2 pod Pruszkowem szedł pieszy. Jeden z kierowców starał się uniknąć potrącenia mężczyzny i wjechał do rowu. Pieszy dostał mandat. Policja przypomina, że ruch pieszych po trasach ekspresowych i autostradach jest zabroniony.

Pierwszą informację o zdarzeniu w Brwinowie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Policjanci zgłoszenie o sytuacji na A2 dostali 1 stycznia o godzinie 2.34. – 26-letni pieszy szedł obwodnicą, niewyposażony w elementy odblaskowe. Kierowca, podróżujący trasą A2, zobaczył go w ostatniej chwili. Chciał uniknąć zderzenia, jednak stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak i wjechał do rowu. Doszło też do kontaktu prowadzonego przez niego pojazdu z pieszym - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Żaden z mężczyzn nie odniósł poważnych obrażeń, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. - 25-letni kierujący został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Posiadał też uprawnienia do kierowania pojazdem. Pieszy został ukarany mandatem - dodała policjantka.

Policja przypomina, że drogi ekspresowe i autostrady są trasami o ograniczonej dostępności - dopuszcza się na nich tylko ruch samochodów i motocykli. Oznacza to, że po drodze ekspresowej nie mogą poruszać się m.in. piesi, rowerzyści, motorowerzyści czy kierowcy pojazdów zaprzęgowych.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawieruch drogowyAutostradyPolicja
Czytaj także:
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
Okolice
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
23-latek zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Okolice
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w dziesięciopiętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Okolice
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Okolice
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria wodociągowa na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Okolice
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
Okolice
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Okolice
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Okolice
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany
Okolice
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
W Polsce jest sześć nowych miast
Okolice
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzył ostatnie sekundy do Nowego Roku
Śródmieście
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki