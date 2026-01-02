Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Pierwszą informację o zdarzeniu w Brwinowie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Policjanci zgłoszenie o sytuacji na A2 dostali 1 stycznia o godzinie 2.34. – 26-letni pieszy szedł obwodnicą, niewyposażony w elementy odblaskowe. Kierowca, podróżujący trasą A2, zobaczył go w ostatniej chwili. Chciał uniknąć zderzenia, jednak stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak i wjechał do rowu. Doszło też do kontaktu prowadzonego przez niego pojazdu z pieszym - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Żaden z mężczyzn nie odniósł poważnych obrażeń, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. - 25-letni kierujący został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Posiadał też uprawnienia do kierowania pojazdem. Pieszy został ukarany mandatem - dodała policjantka.

Policja przypomina, że drogi ekspresowe i autostrady są trasami o ograniczonej dostępności - dopuszcza się na nich tylko ruch samochodów i motocykli. Oznacza to, że po drodze ekspresowej nie mogą poruszać się m.in. piesi, rowerzyści, motorowerzyści czy kierowcy pojazdów zaprzęgowych.