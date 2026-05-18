Szynobus zderzył się z samochodem dostawczym

Zderzenie szynobusu z samochodem dostawczym Źródło zdjęcia: KM PSP w Płocku

Do wypadku doszło na lokalnej drodze, łączącej Płock z miejscowością Bronowo-Zalesie.

Na miejscu jest pięć zastępów straży pożarnej, policja, był też zespół ratownictwa medycznego. Strażacy zgłoszenie o zderzeniu otrzymali około godziny 12. Dotyczyło kolizji szynobusu z samochodem dostawczym.

Z dostawczaka spadł przewożony towar.

"Szynobusem podróżowało 18 osób, natomiast samochodem dostawczym trzy. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń" - poinformował mł. kpt. Wojciech Pietrzak, oficer prasowy KM PSP w Płocku.

Droga jest zablokowana.

