"Tragiczny splot zdarzeń z udziałem trzech pojazdów". Dwie osoby nie żyją

Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Co wydarzyło się na trasie S8? Policja o wypadku
Źródło: TVN24
Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo w sprawie wypadku na S8, w którym zginęło dwóch Litwinów - kierowca i pasażer busa. Jak przekazano, do ich śmierci przyczynił się "tragiczny splot zdarzeń z udziałem trzech pojazdów".

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano około godziny 4.40 na wysokości węzła Brok, przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Białegostoku.

- Wstępne ustalenia policji i prokuratury wskazują na tragiczny splot zdarzeń z udziałem trzech pojazdów - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Stanęli między barierką i jezdnią. Nie przeżyli

Wszystko zaczęło się od uderzenia busa marki Renault w tył jadącego przed nim zestawu ciężarowego Volvo z naczepą. Busem podróżowało z Niemiec na Litwę dziewięciu obywateli tego kraju. Byli to głównie młodzi ludzie w wieku 20-30 lat.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w związku ze stłuczką wszyscy opuścili pojazd i przeszli za barierkę ochronną. Tylko 60-letni kierowca i jeden 23-letni pasażer stanęli między nią a jezdnią. Gdy po kilku minutach w tył Renault uderzył inny bus marki Mercedes, obaj mężczyźni stracili życie. W środę ma być przeprowadzona sekcja zwłok ofiar wypadku.

Do szpitala trafił 26-letni kierujący Mercedesem mieszkaniec powiatu grudziądzkiego. Mężczyzna był trzeźwy.

Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Ostrów Mazowiecka/Facebook

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaProkuratura
