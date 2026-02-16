Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Co wydarzyło się na trasie S8? Policja o wypadku
Źródło: TVN24
Na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką zderzyły się dwa busy i tir. W sumie pojazdami podróżowało 11 osób. Dwie z nich nie żyją, jedna trafiła do szpitala. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło na trasie S8, na wysokości węzła Brok, w kierunku Białegostoku. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 4.40. Na miejsce skierowano pięć zastępów.

- W zdarzeniu udział brały trzy pojazdy: samochód ciężarowy, bus osobowy i bus dostawczy. W sumie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia dwie osoby, podróżujące busem osobowym, poniosły śmierć. Jedna osoba z busa dostawczego została zabrana do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia, po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego, nie wymagały przewiezienia do szpitala - poinformował mł. bryg. Rafał Kamiński ze straży pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Trwają działania dochodzeniowe policji. - Ze strony straży pożarnej zapewniamy komfort termiczny osobom, które zostały na miejscu, poprzez podstawienie osobowego, ogrzewanego busa z komendy powiatowej straży pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej - dodał strażak.

Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: Policja Mazowsze/X
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: Policja Ostrów Mazowiecka/Facebook
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Źródło: Policja Ostrów Mazowiecka/Facebook

Przebieg zdarzenia

O pierwszych ustaleniach policji opowiedział na antenie TVN24 asp. Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ze wstępnych informacji policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący busem Renault, na litewskich tablicach rejestracyjnych, najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes.

- Na skutek tego zdarzenia kierowca, jak i pasażer busa Renault ponieśli śmierć na miejscu - poinformował Sawicki. Pasażer busa, który zginął, siedział z przodu pojazdu. - W busie łącznie podróżowało dziewięć osób. Siedem osób z busa nie odniosło obrażeń. One są pod opieką straży pożarnej, są otaczani opieką termiczną. Nie potrzebują pomocy lekarskiej - powiedział Sawicki.

Potwierdził, że ranny został również kierujący Mercedesem. - Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wiemy, że zarówno on, jak i kierowca Volvo w czasie zdarzenia byli trzeźwi - dodał policjant.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wskazali, że na razie jest za wcześnie, by mówić, o tym, co było przyczyną zdarzenia.

Droga zablokowana

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana na wysokości węzła Brok. Informację o utrudnieniach podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienie występuje pomiędzy węzłami Nagoszewo a Brok. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie ostrożności" - podkreśliła mazowiecka policja.

- Warunki na drodze, zwłaszcza nad ranem mogą być zmienne, a przyczepność pojazdów może być ograniczona - powiedział asp. Marcin Sawicki.

Ile mogą potrwać utrudnienia? - To wszystko zależy od tego, jak szybko policjanci wykonają czynności procesowe na miejscu. Przez najbliższe trzy godziny na pewno ta droga będzie jeszcze zablokowana - powiedział po godzinie 7 Sawicki.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Ostrów Mazowiecka

Udostępnij:
Czytaj także:
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
Bemowo
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Ostatnie pozwolenia na II linię metra
W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze
Praga Południe
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
Okolice
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
"Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
Śródmieście
Linia kolejowa Warszawa-Otwock
W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy, objazd prowadzi przez "leniwy szlaban"
Wawer
Samolot krążył nad Nowym Sączem
Lecieli do Egiptu, musieli zawrócić
Włochy
Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas
Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany
Okolice
Pożar pojazdu ciężarowego z naczepą na moście Grota-Roweckiego
Ciężarówka w ogniu, policja blokowała wjazdy na most
Targówek
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
Okolice
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
Okolice
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
Śródmieście
Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany
Ursynów
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
Okolice
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wybrali imię dla Borsuka z Łazienek. Jest długie i zabawne
Śródmieście
Duże zadymienie w domu w Markch (zdjęcie ilustracyjne)
Stary piec i duże zadymienie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie
Śródmieście
W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
"Trzeba było czekać wiele lat". Defilada Szacunku na Trakcie Królewskim
Śródmieście
Zofia Zyta Woroniecka została oskarżona o zabójstwo narzeczonego
Księżniczka wystrzeliła siedem kul. "Sensacyjne morderstwo"
Tamara Barriga
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Okolice
Wypadek w Pułtusku
Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował
Okolice
Powstanie studium obsługi komunikacyjnej wschodniej Białołęki
Przetarg na analizę. Ma dać odpowiedź na korki i brak alternatywnych połączeń
Białołęka
Z dachu spadły bryły lodu
Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
Okolice
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
Ursynów
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
Okolice
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
Bemowo
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki