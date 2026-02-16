Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Co wydarzyło się na trasie S8? Policja o wypadku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na trasie S8, na wysokości węzła Brok, w kierunku Białegostoku. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 4.40. Na miejsce skierowano pięć zastępów.

- W zdarzeniu udział brały trzy pojazdy: samochód ciężarowy, bus osobowy i bus dostawczy. W sumie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia dwie osoby, podróżujące busem osobowym, poniosły śmierć. Jedna osoba z busa dostawczego została zabrana do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia, po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego, nie wymagały przewiezienia do szpitala - poinformował mł. bryg. Rafał Kamiński ze straży pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Trwają działania dochodzeniowe policji. - Ze strony straży pożarnej zapewniamy komfort termiczny osobom, które zostały na miejscu, poprzez podstawienie osobowego, ogrzewanego busa z komendy powiatowej straży pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej - dodał strażak.

Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: Policja Mazowsze/X Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: KP PSP Ostrów Mazowiecka Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: Policja Ostrów Mazowiecka/Facebook Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką Źródło: Policja Ostrów Mazowiecka/Facebook

Przebieg zdarzenia

O pierwszych ustaleniach policji opowiedział na antenie TVN24 asp. Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ze wstępnych informacji policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący busem Renault, na litewskich tablicach rejestracyjnych, najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes.

- Na skutek tego zdarzenia kierowca, jak i pasażer busa Renault ponieśli śmierć na miejscu - poinformował Sawicki. Pasażer busa, który zginął, siedział z przodu pojazdu. - W busie łącznie podróżowało dziewięć osób. Siedem osób z busa nie odniosło obrażeń. One są pod opieką straży pożarnej, są otaczani opieką termiczną. Nie potrzebują pomocy lekarskiej - powiedział Sawicki.

Potwierdził, że ranny został również kierujący Mercedesem. - Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wiemy, że zarówno on, jak i kierowca Volvo w czasie zdarzenia byli trzeźwi - dodał policjant.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wskazali, że na razie jest za wcześnie, by mówić, o tym, co było przyczyną zdarzenia.

UWAGA! WYPADEK NA S8

Około godziny 4:40 na ekspresowej 8 na wysokości 545,5 km (kierunek Białystok) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą.… pic.twitter.com/XH1Auk4RfF — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 16, 2026 Rozwiń

Droga zablokowana

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana na wysokości węzła Brok. Informację o utrudnieniach podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienie występuje pomiędzy węzłami Nagoszewo a Brok. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie ostrożności" - podkreśliła mazowiecka policja.

- Warunki na drodze, zwłaszcza nad ranem mogą być zmienne, a przyczepność pojazdów może być ograniczona - powiedział asp. Marcin Sawicki.

Ile mogą potrwać utrudnienia? - To wszystko zależy od tego, jak szybko policjanci wykonają czynności procesowe na miejscu. Przez najbliższe trzy godziny na pewno ta droga będzie jeszcze zablokowana - powiedział po godzinie 7 Sawicki.