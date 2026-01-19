Logo TVN Warszawa
Okolice

Brała kredyty, sprzedała działki, wzięła pieniądze rodziny. Wszystko oddała znajomemu z sieci

Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce o sprawie oszukanej kobiety
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
64-latka padła ofiarą internetowego oszusta. Jak zeznała, rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność. Spełniała wszystkie jego prośby. Brała kredyty, sprzedała leśne działki, zabrała pieniądze należące do rodziny. Znajomość kosztowała ją blisko 400 tysięcy złotych.

Do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłosiła się 64-letnia kobieta, która zawiadomiła, że została oszukana.

"W lutym 2025 roku za pośrednictwem jednego z popularnych portali społecznościowych nawiązała kontakt z nieznanym mężczyzną. Jak relacjonowała, rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność. Internetowy znajomy stopniowo zdobywał jej zaufanie, wpływał na emocje i wzbudzał współczucie. Po pewnym czasie zaczął informować kobietę o swoich rzekomych problemach finansowych, braku pieniędzy na bieżące potrzeby, jedzenie oraz leczenie" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

64-latka zaczęła przekazywać znajomemu pieniądze. Na jego prośbę kupowała karty podarunkowe, początkowo na mniejsze kwoty, a z czasem coraz wyższe, nawet po 35 tysięcy złotych. Po zakupie kart zdrapywała zabezpieczenia i przesyłała kody mężczyźnie.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: maoyunping/Shutterstock

Przestępczość w Warszawie Przestępstwa Oszustwa internetowe oszustwa Ostrołęka Policja
