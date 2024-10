Wjechał autem w dwóch chłopców, jeden z nich zginął. Przedłużony areszt dla sprawcy wypadku

Do tragicznego wypadku doszło 5 lipca w godzinach popołudniowych na ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym. Kierowca wjechał w grupę rowerzystów na chodniku. Jedno z dzieci zginęło na miejscu, drugie w stanie ciężkim przetransportowano do szpitala. Kierujący był nietrzeźwy. Miał prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Decyzją sądy trafił na 3 miesiące do aresztu. W środę areszt został przedłużony o dwa miesiące.